В Донецкой области будут судить прокурора за взятку

Фото: деньги (РБК-Украина)

Прокурор получил взятку в размере 91 тыс. грн

В Донецкой области в суд передали обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за получение неправомерной выгоды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что прокурор, осуществляя процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины), требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 91 тыс грн от руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности и закрытия уголовного производства.

Напомним, СБУ в Одесской области задержала прокурора, который обещал за взятку закрыть дело о похищении человека. По данным силовиков, прокурор Раздельнской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за сокрытие данного преступления. Правоохранители открыли дело ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области таможенники требовали взятки за растаможивание автомобилей. Стоимость "услуг" зависит от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составил 10-15 тысяч долларов.

Автор: Виталина Благодатова