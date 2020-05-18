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В Донецкой области будут судить прокурора за взятку

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 21:58
В Донецкой области будут судить прокурора за взятку
Фото: деньги (РБК-Украина)

Прокурор получил взятку в размере 91 тыс. грн

В Донецкой области в суд передали обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за получение неправомерной выгоды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что прокурор, осуществляя процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины), требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 91 тыс грн от руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности и закрытия уголовного производства.

Напомним, СБУ в Одесской области задержала прокурора, который обещал за взятку закрыть дело о похищении человека. По данным силовиков, прокурор Раздельнской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за сокрытие данного преступления. Правоохранители открыли дело ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области таможенники требовали взятки за растаможивание автомобилей. Стоимость "услуг" зависит от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составил 10-15 тысяч долларов.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Донецкая областьпрокурорвзятка
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