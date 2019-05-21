В Одессе из суда эвакуируют людей из-за сообщения о взрывчатке

В Приморский районный суд Одессы во вторник, 21 мая, поступило сообщение о заминировании здания суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр "Судебной власти Украины".

Отмечается, что в 14:40 по телефону поступило анонимное сообщение, что помещение суда по ул. Балковская, 33 заминировано. Информация была передана полиции и спасателям города и области.

"Немедленно выставлено оцепление, проводится эвакуация людей из помещений суда", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, утром во вторник, 21 мая, во Львове полиция начала проверку анонимного сообщение о заминировании пяти объектов, среди которых три университета и два торгово-развлекательных центра. Информации о результатах проверки еще не поступало.

Добавим также, что в Харькове 17 мая на электронную почту Главного управления Национальной полиции поступило сообщение о минировании 19 торговых центров. Взрывчатки не нашли.