В Одессе суд отправил под домашний арест двух предполагаемых киллеров из Приднестровья

В Нацполиции назвали "непонятным" решение одесского судьи выпустить из СИЗО подозреваемых в совершении ряда убийств

Суд Приморского райсуда Одессы принял решение выпустить из следственного изолятора двух жителей непризнанного Приднестровья, подозреваемых в совершении ряда заказных убийств на территории Одесской области. Об этом сообщает "Думская".

Судья Вадим Коваленко изменил подозреваемым меру пресечения на круглосуточный домашний арест с электронными браслетами.

Как отмечает издание, речь идет о неоднократно судимом за кражи 31-летнем гражданине Молдовы Виталии П. и 32-летнем гражданине Украины Александре П., проживающих в Тирасполе, которые были задержаны с оружием 15 февраля 2018 года.

По данным следствия, 12 февраля 2018 года подозреваемые и еще один гражданин Молдовы пытались убить 32-летнего предпринимателя из Рени, обстреляв из автоматов его BMW X5, а после неудачного покушения скрылись с места преступления.

На следующий день автомобиль с двумя предполагаемыми киллерами был задержан сотрудниками уголовного розыска в Затоке, третьего - на пропускном пункте "Кучурган"; у задержанных были изъяты автоматы Калашникова.

Им объявлено о подозрении по ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин прокомментировал "непонятное для всех решение судьи" в Facebook.

"Если суд отпускает на свободу из-под стражи жителей из Приднестровья, задержанных за расстрел, чего же нам ждать дальше после этого?...Нужно этому судье поручить контроль за выполнением домашнего ареста на территории непризнанного Приднестровья", - написал Аброськин.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой для Украины и Молдовы.