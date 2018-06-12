В Одесі суд відправив під домашній арешт двох можливих кілерів із Придністров'я

У Нацполіціі назвали "незрозумілим" рішення одеського судді випустити з СІЗО підозрюваних в скоєнні низки вбивств

Суд Приморського райсуду Одеси ухвалив рішення випустити зі слідчого ізолятора двох жителів невизнаного Придністров'я, підозрюваних у скоєнні низки замовних вбивств на території Одеської області. Про це повідомляє "Думская".

Суддя Вадим Коваленко змінив підозрюваним запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із електронними браслетами.

Як зазначає видання, йдеться про неодноразово засудженого за крадіжки 31-річного громадянина Молдови Віталія П. і 32-річного громадянина України Олександра П., які проживають у Тирасполі та були затримані зі зброєю 15 лютого 2018 року.

За даними слідства, 12 лютого 2018 року підозрювані і ще один громадянин Молдови намагалися вбити 32-річного підприємця з Рені, обсирілявши з автоматів його BMW X5, а після невдалого замаху втекли з місця злочину.

На наступний день автомобіль з двома ймовірними кілерами затримали співробітники карного розшуку в Затоці, третього - на пропускному пункті "Кучурган"; у затриманих були вилучені автомати Калашникова.

Їм оголошено про підозру за ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін прокоментував "незрозуміле для всіх рішення судді" у Facebook.

"Якщо суд відпускає на волю з-під варти жителів Придністров'я, затриманих за розстріл, чого ж нам чекати далі після цього?.. Потрібно цьому судді доручити контроль за виконанням домашнього арешту на території невизнаного Придністров'я", - написав Аброськін.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що російські угруповання, які перебувають на території Придністров'я і в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою для України і Молдови.