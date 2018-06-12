Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі суд відправив під домашній арешт двох можливих кілерів із Придністров'я

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 23:58
Фото: міськрада Одеси (uk.wikipedia.org)
Фото: міськрада Одеси (uk.wikipedia.org)

У Нацполіціі назвали "незрозумілим" рішення одеського судді випустити з СІЗО підозрюваних в скоєнні низки вбивств

Суд Приморського райсуду Одеси ухвалив рішення випустити зі слідчого ізолятора двох жителів невизнаного Придністров'я, підозрюваних у скоєнні низки замовних вбивств на території Одеської області. Про це повідомляє "Думская".

Суддя Вадим Коваленко змінив підозрюваним запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із електронними браслетами.

Як зазначає видання, йдеться про неодноразово засудженого за крадіжки 31-річного громадянина Молдови Віталія П. і 32-річного громадянина України Олександра П., які проживають у Тирасполі та були затримані зі зброєю 15 лютого 2018 року.

За даними слідства, 12 лютого 2018 року підозрювані і ще один громадянин Молдови намагалися вбити 32-річного підприємця з Рені, обсирілявши з автоматів його BMW X5, а після невдалого замаху втекли з місця злочину.

На наступний день автомобіль з двома ймовірними кілерами затримали співробітники карного розшуку в Затоці, третього - на пропускному пункті "Кучурган"; у затриманих були вилучені автомати Калашникова.

Їм оголошено про підозру за ст. 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін прокоментував "незрозуміле для всіх рішення судді" у Facebook.

"Якщо суд відпускає на волю з-під варти жителів Придністров'я, затриманих за розстріл, чого ж нам чекати далі після цього?.. Потрібно цьому судді доручити контроль за виконанням домашнього арешту на території невизнаного Придністров'я", - написав Аброськін.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що російські угруповання, які перебувають на території Придністров'я і в цілому на південно-західному напрямку, є загрозою для України і Молдови.

 

Справа Труханова: суд продовжив термін зобов'язань одному з фігурантів Cуд продовжив арешт участниці нападу на бійця АТО
Теги публікації: Одеса, В'ячеслав Аброськін, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся