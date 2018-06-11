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Интервью

Группировки РФ в Приднестровье угрожают как Украине, так и Молдове, - Полторак

НовостиПолитика    11.06.2018 - 15:46
Фото: Степан Полторак во время встречи с Еудженом Стурзою в Одессе (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак во время встречи с Еудженом Стурзою в Одессе (mil.gov.ua)

РФ продолжает сосредоточивать военный потенциал в Приднестровье

Российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзою, передает пресс-центр Минобороны.

В частности, министр обороны Украины отметил, что Российская Федерация продолжает гибридную агрессию на Донбассе, наращивает ударный военный потенциал в Крыму, дестабилизирует Черноморско-Азовский регион.

"Непростая ситуация сложилась и в Приднестровье. Группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена опытом по противодействию гибридным угрозам, и дальнейшее сотрудничество в вопросах реформирования вооруженных сил двух стран.

Напомним, министр обороны Молдовы Евгений Стурза во время встречи со Степаном Полтораком заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Молдовы.

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Теги публикации: Полторак, Приднестровье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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