Группировки РФ в Приднестровье угрожают как Украине, так и Молдове, - Полторак

РФ продолжает сосредоточивать военный потенциал в Приднестровье

Российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзою, передает пресс-центр Минобороны.

В частности, министр обороны Украины отметил, что Российская Федерация продолжает гибридную агрессию на Донбассе, наращивает ударный военный потенциал в Крыму, дестабилизирует Черноморско-Азовский регион.

"Непростая ситуация сложилась и в Приднестровье. Группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена опытом по противодействию гибридным угрозам, и дальнейшее сотрудничество в вопросах реформирования вооруженных сил двух стран.

Напомним, министр обороны Молдовы Евгений Стурза во время встречи со Степаном Полтораком заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Молдовы.