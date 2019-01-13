В Одессе на стройплощадке пляжа из-за падения крана погиб рабочий

Инцидент произошел на строительной площадке пляжа "Ланжерон"
В Одессе на строительной площадке пляжа "Ланжерон" 12 января в результате падения строительного крана погиб рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.
В полицию поступило сообщение о том, что на строительной площадке вблизи дельфинария в результате падения строительного крана погиб рабочий.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее В Одессе на пляже Ланжерон произошел пожар в ресторане "Хуторок", пострадал спасатель.
В Запорожской области на шахте Эксплуатационная от полученных травм умер 39-летний рабочий. В результате отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из работников Запорожского Железорудного комбината.