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В Одесі на будмайданчику пляжу через падіння крана загинув робітник

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 09:48
В Одесі на будмайданчику пляжу через падіння крана загинув робітник
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Інцидент стався на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон"

В Одесі на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон" 12 січня в результаті падіння будівельного крана загинув робітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Одеської області.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що на будівельному майданчику поблизу дельфінарію в результаті падіння будівельного крана загинув робітник.

В даний час правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше В Одесі на пляжі Ланжерон сталася пожежа в ресторані "Хуторок", постраждав рятувальник.

В Запорізькій області на шахті Експлуатаційна від отриманих травм помер 39-річний робітник. В результаті відшарування гірничої маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований один з працівників Запорізького Залізорудного комбінату.

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