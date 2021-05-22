В Одессе стреляли по окнам главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные. Он заявил о вмешательстве в его деятельность.

Кичмаренко проинформировал, что 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дела", - считает судья.

В тот же день полиция зарегистрировала производство по статье "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи".