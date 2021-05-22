В Одесі стріляли по вікнам голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнам у його кабінеті стріляли невідомі. Він заявив про втручання в його діяльність.

Кічмаренко поінформував, що 17 травня, увійшовши в свій робочий кабінет, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї.

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справи", - вважає суддя.

Того ж дня поліція зареєструвала провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".