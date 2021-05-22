RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі стріляли по вікнам голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Автор: РБК-Україна

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнам у його кабінеті стріляли невідомі. Він заявив про втручання в його діяльність.

Відповідного листа судді опубліковали на сайті Вищої ради правосуддя.

Кічмаренко поінформував, що 17 травня, увійшовши в свій робочий кабінет, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї.

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справи", - вважає суддя.

Того ж дня поліція зареєструвала провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".

Нагадаємо, у січні суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко прийняв рішення змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Його відпустили на поруки народному депутату.

РБК-Україна писало, що у квітні Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт. До цього Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив його до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Але на час розгляду апеляції на вирок його все-таки випустили з СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сергій Стерненко