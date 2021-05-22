В Одесі стріляли по вікнам голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнам у його кабінеті стріляли невідомі. Він заявив про втручання в його діяльність.
Відповідного листа судді опубліковали на сайті Вищої ради правосуддя.
Кічмаренко поінформував, що 17 травня, увійшовши в свій робочий кабінет, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї.
"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справи", - вважає суддя.
Того ж дня поліція зареєструвала провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".
Нагадаємо, у січні суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко прийняв рішення змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Його відпустили на поруки народному депутату.
РБК-Україна писало, що у квітні Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт. До цього Приморський районний суд Одеси 23 лютого засудив його до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Але на час розгляду апеляції на вирок його все-таки випустили з СІЗО.