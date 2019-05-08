ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі стріляли у нардепа

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 11:20
В Одесі стріляли у нардепа
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліції повідомили про затримання підозрюваного

Поліція Одеси повідомляє, що під час конфлікту з директором готелю народний депутат України отримав вогнепальне поранення ноги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліціїї.

У поліції повідомили про затримання підозрюваного. Його дії кваліфікуються ч. 4 ст. 296 (хуліганство) УКУ. Крім того, під час обшуку у підозрюваного були вилучені ще кілька одиниць незареєстрованої зброї.

Місцеве видання "Думская" пише, що стріляли у нардепа Олександра Урбанського. Брат нардепа розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

"Брат заступився за свою дружину, до якої з образами став приставати директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був зроблений в ногу, є проникаюче поранення", - розповів він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишнього депутата Сумської міської ради і колишнього голову земельної комісії Анатолія Жука застрелили на подвір'ї його власного будинку. Зазначимо, що загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. У 2014 році балотувався на пост мера.

Стрілянина у школі у США: кількість постраждалих збільшилася У в'язниці Гватемали сталася стрілянина, є жертви
Новини України ОдесанардепСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся