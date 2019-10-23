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В Одесі зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 12:09
В Одесі зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіїв двох автомобілів доставили в лікарню

В Одесі на Іванівському шляхопроводі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести легкових автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, автомобіль Mazda рухався в бік 7-го кілометра і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota RAV4 і Toyota Previa.

Після цього Mazda зіткнулася з Toyota Corolla, яку від удару відкинуло на BMW 525, який рухався позаду. Останній, у свою чергу, відкинуло на Mitsubishi Eclipse.

В результаті постраждали водії Mazda і Toyota Corolla, обох постраждалих госпіталізували.

В Одесі зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі

В Одесі зіткнулися шість автомобілів, є постраждалі

Фото: в Одесі зіткнулися шість автомобілів (grad.ua)

Нагадаємо, в середу, 23 жовтня, у Києві на Харківському масиві заблоковано рух трамваїв через дорожньо-транспортну пригоду.

Також РБК-Україна повідомляло, що одна людина загинула і семеро постраждали в результаті ДТП в Миколаївській області.

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