В Одессе сообщили о минировании аэропорта

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило в 12:10 на электронный адрес аэропорта.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала и пассажиров.

Напомним, вчера, 22 апреля полиция проверила сообщение о минировании 5 объектов в Харькове 22 апреля. В частности, "минировали" завод, вокзал, ресторан и две школы. Все сообщения оказались ложными.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании - 15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области.