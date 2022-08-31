В Одессе слышны взрывы

В городе и области воздушную тревогу не объявляли. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.

Для сохранения жизни нужно оставаться в укрытиях, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.

Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

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