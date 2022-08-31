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В Харькове прозвучали взрывы

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Харьков, Среда 31 августа 2022 21:53
В Харькове прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Харькове прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Более детальной информации о взрывах официальные источники пока не раскрывали. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.

Напомним, в среду днем, 31 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков.

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Харьков Взрыв Война России против Украины
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