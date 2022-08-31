ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе слышны взрывы

Новина українською →
Одесса, Среда 31 августа 2022 23:59
В Одессе слышны взрывы Фото: взрывы слышны в Одессе (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе вечером 31 августа слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

В городе и области воздушную тревогу не объявляли. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.

Для сохранения жизни нужно оставаться в укрытиях, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.

Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет