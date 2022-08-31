В Одессе слышны взрывы
Фото: взрывы слышны в Одессе (Getty Images)
В Одессе вечером 31 августа слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
В городе и области воздушную тревогу не объявляли. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.
Для сохранения жизни нужно оставаться в укрытиях, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.
Сегодня, 31 августа, вечером в Харькове прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
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