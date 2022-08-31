В Одесі чутно вибухи
Фото: вибухи чутно в Одесі (Getty Images)
В Одесі ввечері 31 серпня чули звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У місті та області повітряну тривогу не оголошували. Попри це, громадянам слід пройти в укриття.
Для збереження життя потрібно залишатися в укриттях, поки не буде можливості переконатися, що небезпека минула.
Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
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