В Одесі чутно вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

У місті та області повітряну тривогу не оголошували. Попри це, громадянам слід пройти в укриття.

Для збереження життя потрібно залишатися в укриттях, поки не буде можливості переконатися, що небезпека минула.

Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

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