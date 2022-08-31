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В Одесі чутно вибухи

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Одеса, Середа 31 серпня 2022 23:59
В Одесі чутно вибухи Фото: вибухи чутно в Одесі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одесі ввечері 31 серпня чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У місті та області повітряну тривогу не оголошували. Попри це, громадянам слід пройти в укриття.

Для збереження життя потрібно залишатися в укриттях, поки не буде можливості переконатися, що небезпека минула.

Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

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