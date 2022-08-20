В Одессе слышны взрывы

В Одессе ночью слышны взрывы. При этом объявления воздушной тревоги не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Официальная информация на данный момент не поступала.
Напомним, ночью 17 августа в Одесской области слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что по области вражеские войска нанесли ракетный удар. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.
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