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В Одессе слышны взрывы

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Одесса, Суббота 20 августа 2022 00:26
В Одессе слышны взрывы Фото: в Одессе слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе ночью слышны взрывы. При этом объявления воздушной тревоги не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Официальная информация на данный момент не поступала.

Напомним, ночью 17 августа в Одесской области слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что по области вражеские войска нанесли ракетный удар. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

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