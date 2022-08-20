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В Одесі чутні вибухи

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Одеса, Субота 20 серпня 2022 00:26
В Одесі чутні вибухи Фото: в Одесі чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одесі вночі чутні вибухи. При цьому оголошення повітряної тривоги не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційна інформація на цей час не надходила.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одеській області чули вибухи. Згодом стало відомо, що по області ворожі війська завдали ракетного удару. В результаті попадання 2 ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік.

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