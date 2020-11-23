В Одессе "скорая" столкнулась с Lexus и перевернулась: пострадали три человека

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой помощи Ford Transit и автомобилем Lexus. В результате аварии "скорая" перевернулась на бок после столкновения с иномаркой.

Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.

В результате ДТП пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В воскресенье, 22 ноября, сообщалось, что полиция расследует дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области с участием автомобиля наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением. По факту ДТП, которое произошло на автодороге Одесса-Новоазовск, полиция открыла производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате аварии пострадали 4 человека, их госпитализировали.