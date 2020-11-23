ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе "скорая" столкнулась с Lexus и перевернулась: пострадали три человека

Автор: РБК-Украина

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем скорой помощи Ford Transit и автомобилем Lexus. В результате аварии "скорая" перевернулась на бок после столкновения с иномаркой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла на пересечении улиц Балковской и Дальницкой в Одессе.

В результате ДТП пострадали два пассажира Ford Transit и водитель Lexus. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В воскресенье, 22 ноября, сообщалось, что полиция расследует дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области с участием автомобиля наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением. По факту ДТП, которое произошло на автодороге Одесса-Новоазовск, полиция открыла производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате аварии пострадали 4 человека, их госпитализировали.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПОдессаавария