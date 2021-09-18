UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе сильный ливень затопил улицы: видео последствий непогоды

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 сентября, Одессу накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и осложнил движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

В городе автомобили "плывут" по дорогам. Сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.

При этом в центре Одессы воды меньше.

Сильный ливень прогнозируют в Одесской области в течение всего дня. Кроме того, синоптики предупредили о штормовом ветре.

Накануне жителей и гостей города призывали быть осторожными. В частности, не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветки и кабели.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрОдесса