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В Одесі сильна злива затопила вулиці: відео наслідків негоди

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 18 вересня, Одесу накрила потужна негода. Злива затопила вулиці і ускладнила рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

У місті автомобілі "пливуть" дорогами. Складна ситуація через негоду склалася в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.

При цьому в центрі Одеси води менше.

Сильна злива прогнозують в Одеській області протягом усього дня. Крім того, синоптики попередили про штормовий вітер.

Напередодні жителів і гостей міста закликали бути обережними. Зокрема, не залишати машини під деревами, так як через шквали можуть падати гілки і кабелі.

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ГідрометцентрОдеса