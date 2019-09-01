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В Одессе школам рекомендовали сократить уроки и линейки из-за жары

Новости » Общество    01.09.2019 - 22:59
В Одессе школам рекомендовали сократить уроки и линейки из-за жары
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Школам рекомендовали сократить продолжительность обучения до похолодания

В Одесском городском совете рекомендовали школам города сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жары в начале осени. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает РБК-Украина с ссылкой на ее страницу в Facebook.

Школам рекомендовали сократить продолжительность обучения до похолодания.

" Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: сейчас 32. Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания , по крайней мере, на первую неделю до 35 минут", - написала Буйневич.

Чиновница также призвала обратить внимание на жару во время линеек.

"Если заведение ее (линейку, - ред.) проводит, длительность должна быть сжатой", - написала она.

Напомним, по прогнозам синоптиков в начале недели в Украине сохранится летняя, преимущественно солнечная и жаркая погода. 2 сентября температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, однако уже 3 и 4 сентября погода в Украине начнет ухудшаться.

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