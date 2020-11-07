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В Одессе сегодня день траура из-за смерти Жванецкого

Одесса, Суббота 07 ноября 2020 06:51
В Одессе сегодня день траура из-за смерти Жванецкого
Фото: Михаил Жванецкий (wikimedia by Svklimkin)
Автор: Инна Собора

В Одессе объявили день траура из-за смерти сатирика Михаила Жванецкого. Днем траура станет 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении.

На всех зданиях города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

Напомним, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни умер писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Он является народным артистом Украины и России.

Ранее сообщалось, что у Жванецкого обнаружили рак.

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Новости Украины Общество ОдессаМихаил Жванецкий

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