В Одесі на ринку сталась стрілянина, є поранені

Фото: пістолет (РБК-Україна)

У магазині тканин на промтоварному ринку невідомі влаштували стрілянину

В Одесі сталась стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр". Внаслідок події поранені двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як встановили правоохоронці, у магазині тканин на промтоварному ринку невідомі влаштували стрілянину.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку Внаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні. Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Опубліковано Поліція Одеської області Вівторок, 2 червня 2020 р.

Невідомі стріляли у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

Потім стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Місцеве видання "Думська" написало, що стрілянина сталась на ринку "Сьомий кілометр".

Нагадаємо, минулого тижня в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників. Тоді поранення отримали троє людей. Через сутички в Броварах президент Володимир Зеленський викликав до себе міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останній тоді повідомив, що замовники будуть знайдені. Разом з тим, тривають судові засідання по цій справі.

Додамо, вже 23 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

Додамо, заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.

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Автор: Анастасия Рокитна