В Одессе ребенка облили кислотой

Недовольный шумом под окном мужчина облил ребенка кислотой

В Одессе полиция задержала мужчину, который облил 12-летнего ребенка кислотой из-за шума под окном. Об этом в своем Facebook сообщил начальник главка полиции Дмитрий Головин.

Начальник пресс-службы областной полиции Любовь Гордиевская сообщила, что это произошло в курортной части города - на Французком бульваре. Подростки сильно шумели под окнами квартиры мужчины, который распылил в сторону ребенка неизвестное вещество. После этого на шее, туловище и голове ребенка появились ожоги.

Мать ребенка обратилась в полицию, откуда ее сына было направлено в больницу для установления характера повреждений.

Начальник областного главка полиции Дмитрий Головин сообщил, что "подонок, который облил ребенка, был задержан".

В данный момент продолжаются следственные действия.

Фото злоумышленника (facebook.com/profile.php?id=100001862763558)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе и области за сутки утонули 5 человек. В Одессе и области за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, утонули 5 человек.