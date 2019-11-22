В Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером

В Одессе развернули временный оперативный штаб из-за аварии танкера Delfi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, на месте аварии танкера спасатели развернули временный оперативный штаб для отслеживания и реагирования. Сейчас танкер продолжает сносить к берегу, существует вероятность столкновения с волнорезом.

"Танкер сел на мель в зоне наблюдения ПТС "Ланжерон". Его сносит к берегу. Столкновения с волнорезом может повлечь кораблекрушение и экологическую катастрофу", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе началась спасательная операция на танкере Delfi, который сегодня сорвался с якоря. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от спасения.

РБК-Украина писало, что капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. Экипаж судна состоит из трех украинских граждан: капитана, старшего механика и матроса.

Известно, что танкер Delfi сначала находился в акватории порта "Южный". Однако из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.