ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе разоблачили "центр минимизации доходов" с участием более 30 фиктивных предприятий

Новина українською →
Одесса, Четверг 10 июня 2021 16:12
В Одессе разоблачили "центр минимизации доходов" с участием более 30 фиктивных предприятий Фото: изъятая документация из "центра минимизации доходов" в Одессе (od.gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе правоохранители пресекли деятельность "центра минимизации доходов". Более 30 фиктивных компаний помогали промышленным предприятиям избегать налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, "центр" помогал предприятиям по производству и продаже кабельно-проводниковой продукции в уклонении от уплаты налогов путем осуществления перевода средств из безналичной формы в наличные.

Известно, что документы о проведенных операциях передавали заказчикам услуг, а те подавали их к бухгалтерским и налоговым учетам.

Во время обысков в офисных помещениях членов "центра минимизации доходов" и заказчиков правоохранители изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки "фиктивности", мобильные телефоны.

В прокуратуре добавили, что фиктивные предприятия так называемого "центра минимизации доходов" регистрировали лиц, которые потом за это получали деньги.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Фото: правоохранители проводят обыски в "центре минимизации доходов" (od.gp.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из государственных предприятий Кировоградской области.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем в 5 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Одесса мошенничество схемы Прокуратура Налоги
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина