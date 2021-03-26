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В Одессе разоблачили схему контрабанды сигарет из ОАЭ

Автор: Андрей Козловский

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На территорию Черноморского рыбного порта Одесской области в контейнере из ОАЭ под видом бумажных салфеток было ввезено 544 коробки с сигаретами, данная партия изъята в ходе таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), усматриваются также в действиях представителей главного Управления государственной налоговой службы в Одесской области, главного управления государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни.

Фото: в Одесской области и ГБР разоблачили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)

Напомним, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет стоимостью в 3 млн гривен.

Также ранее в Одесской области пограничники выявили попытку ввоза контрабанды сигарет на 23 млн гривен. Сигареты пытались провезти под видом чая.

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