В Одессе разоблачили схему контрабанды сигарет из ОАЭ

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину крупной партии сигарет. Ее стоимость оценивается в более чем 15 млн гривен.

"На территорию Черноморского рыбного порта Одесской области в контейнере из ОАЭ под видом бумажных салфеток было ввезено 544 коробки с сигаретами, данная партия изъята в ходе таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), усматриваются также в действиях представителей главного Управления государственной налоговой службы в Одесской области, главного управления государственной фискальной службы в Одесской области и Одесской таможни.

Фото: в Одесской области и ГБР разоблачили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)