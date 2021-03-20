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В Одессе разоблачили контрабанду сигарет из ОАЭ на 3 млн гривен

Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 19 марта, сотрудники Госпогранслужбы задержали в аэропорту Одессы 100 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в грузе, который прибыл из Дубая под видом потребительских товаров, обнаружили около 200 ящиков сигарет производства ОАЭ.

"Контрабандный товар обнаружен во время реализации оперативной информации, которую предоставили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ. Сейчас продолжаются меры по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники выявили попытку ввоза контрабанды сигарет на 23 млн гривен. Сигареты пытались провезти под видом чая.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области обнаружили рекордную партию кокаина на более чем 200 млн гривен.

Кроме того, сообщалось, что в Черниговской области на украино-белорусской границе обнаружили рекордную партию контрабанды сигарет на 7 млн гривен.

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Новости Украины контрабанда
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