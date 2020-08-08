Пограничники выявили рекордную контрабанду сигарет на почти 7 млн гривен

Фото: задержание контрабанды (dpsu.gov.ua)

Контрабанду пытался завезти в Украину гражданин Беларуси

В Черниговской области на украино-белорусской границе пограничники выявили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен. Контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Рекордную партию контрабанды табачных изделий из Беларуси пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Новые-Ярыловичи" под видом минеральных удобрений.

"По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен", - сообщили пограничники.

Напомним, в начале августа в порту Одесской области выявили рекордную партию кокаина на более чем 200 млн гривен, который пытались завезти из Эквадора.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле на границе с Беларусью пограничники задержали контрабандистов, которые пытались ввезти рекордную за последние несколько лет партию сигарет из более 130 тысяч пачек.