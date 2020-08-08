ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пограничники выявили рекордную контрабанду сигарет на почти 7 млн гривен

Новые-Ярыловичи, Суббота 08 августа 2020 11:34
Пограничники выявили рекордную контрабанду сигарет на почти 7 млн гривен
Фото: задержание контрабанды (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрабанду пытался завезти в Украину гражданин Беларуси

В Черниговской области на украино-белорусской границе пограничники выявили рекордную партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен. Контрабандой занимался 29-летний гражданин Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Рекордную партию контрабанды табачных изделий из Беларуси пытались завезти в Украину через пункт пропуска "Новые-Ярыловичи" под видом минеральных удобрений.

"По результатам общего осмотра изъято более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн гривен", - сообщили пограничники.

Напомним, в начале августа в порту Одесской области выявили рекордную партию кокаина на более чем 200 млн гривен, который пытались завезти из Эквадора.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле на границе с Беларусью пограничники задержали контрабандистов, которые пытались ввезти рекордную за последние несколько лет партию сигарет из более 130 тысяч пачек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины сигаретыконтрабандаЧерниговская область
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь