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Оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Одесской области

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Одесская область, Суббота 07 мая 2022 13:45
Оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Одесской области Фото: оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Одесской области (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 мая российские войска нанесли четыре удара крылатыми ракетами по Одесской области. Разрушена инфраструктура, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.

"По Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации..пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", - информируют в горсовете, ссылаясь на данные ОК "Юг".

Местных жителей в очередной раз призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не паниковать.

"Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - добавили в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты ударили ракетами по городу Карловка Полтавской области. Враг попал в объект инфраструктуры.

Добавим, также сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду Харьковской области.

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