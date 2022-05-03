UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе раздаются взрывы

Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая в Одессе местные жители начали сообщать о взрывах в городе. Очевидцы информируют о повторных звуках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.

"Сообщают о взрыве в Одессе. Предполагают ПВО. Воздушной тревоги нет. Проверяется информация", - пишут в одном из каналов.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению Одессы.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки было разрушено общежитие, где погиб 15-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрыв