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В Одессе рассказали, когда в городе начинается отопительный сезон

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 22:47
Иллюстративное фото (wikipedia.org/wiki/Одеса)
Иллюстративное фото (wikipedia.org/wiki/Одеса)

Включение системы центрального теплоснабжения в Одессе будет проходить поэтапно

Уже с понедельника, 22 октября, в Одессе начинается отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства горсовета Одессы Сергей Агуца, передает РБК-Украина со ссылкой на Dumskaya.

По словам чиновника, включать отопление в Одессе решили в связи с ожидаемым похолоданием. Включение системы центрального теплоснабжения в городе будет проходить поэтапно.

"Старт сезона подразумевает, что "Одессагаз" выделяет представителей для распломбировки газовых счетчиков на всех 144 котельных. Это займет четыре-пять дней", - сказал Агуца.

Сначала тепло появится в одесских детсадах, школах и больницах. После будут подключаться жилые дома.

В мэрии Одессы также напомнили, что задолженность потребителей всех категорий перед КП "ТГО" на сегодня составляет 373, 9 млн гривен. Население задолжало 352,6 млн гривен.

Напомним, Киевская городская госадминистрация приняла решение о начале отопительного сезона в столице с 15 октября

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