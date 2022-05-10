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В Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр. На месте работают спасатели

Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На месте пожара в торговом центре в Одессе работают спасатели и карета скорой помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Новини".

Вечером 9 мая Одесса подверглась массированной ракетной атаке. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.

Напомним, последние три дня Одессе подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма. Вчера, 8 мая, в городе прозвучала серия взрывов.

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