В Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр. На месте работают спасатели

На месте пожара в торговом центре в Одессе работают спасатели и карета скорой помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Новини".
Вечером 9 мая Одесса подверглась массированной ракетной атаке. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.
Напомним, последние три дня Одессе подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты из акватории Черного моря и территории оккупированного Крыма. Вчера, 8 мая, в городе прозвучала серия взрывов.
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