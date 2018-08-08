В Одессе пытались взорвать сотрудницу полиции

Задержанный решил поквитаться с бывшей женой-полицейской с помощью гранаты

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области вчера, 7 августа, около 19:00, на улице Пантелеймоновской задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции области.

Как сообщается, задержанный решил поквитаться с бывшей женой-полицейской с помощью гранаты.

Так, к правоохранителям обратилась сотрудница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.

Правоохранители задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет.

Фото: место происшествия

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), 14 (приготовление к преступлению) и 115 (умышленное убийство) УКУ.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, 1 августа в Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату. Он был найден на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24.

Движение транспорта было перекрыто.

Также сообщалось, что эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф1 и направили на дополнительную экспертизу.

Ранее в городе Днепре правоохранители обнаружили большой тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное правоохранители в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.