В Одесі намагалися підірвати співробітницю поліції

Затриманий вирішив поквитатися з колишньою дружиною-поліцейською за допомогою гранати

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області вчора, 7 серпня, близько 19:00, на вулиці Пантелеймонівській затримали озброєного гранатою чоловіка та вилучили у нього вибухонебезпечний предмет. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції області.

Як повідомляється, затриманий вирішив поквитатися з колишньою дружиною-поліцейською за допомогою гранати.

Так, до правоохоронців звернулася працівниця одного з обласних відділів поліції. У своїй заяві жінка повідомила, що протягом тривалого часу колишній чоловік переслідує її, погрожуючи розправою їй, її родині та дітям.

Правоохоронці затримали озброєного гранатою чоловіка та вилучили у нього вибухонебезпечний предмет.

Фото: місце події

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР ще й за статтями 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця та), 14 (готування до злочину) і 115 (умисне вбивство) ККУ.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 1 серпня у Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Він був знайдений на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24.

Рух транспорту був перекритий.

Також повідомлялося, що експерти вилучили предмет, схожий на гранату Ф1 та направили на додаткову експертизу.

Раніше в місті Дніпрі правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів, які були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил. Все виявлене правоохоронці у присутності понятих опечатали і направили на експертизу.