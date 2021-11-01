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В Одессе в пяти ТРЦ ищут взрывчатку

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 ноября, в Одессе поступило анонимное сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных центров. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в пяти торговых заведениях в разных районах города. С целью проверки указанной информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов", - говорится в сообщении.

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Одесса