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В Одесі в п'яти ТРЦ шукають вибухівку

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 листопада, в Одесі надійшло анонімне повідомлення про мінування п'яти торгово-розважальних центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

"У поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в п'яти торгових закладах в різних районах міста. З метою перевірки зазначеної інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів", - йдеться в повідомленні.

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Одеса