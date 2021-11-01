В Одесі в п'яти ТРЦ шукають вибухівку

У понеділок, 1 листопада, в Одесі надійшло анонімне повідомлення про мінування п'яти торгово-розважальних центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
"У поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в п'яти торгових закладах в різних районах міста. З метою перевірки зазначеної інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівців-вибухотехніків та кінологів", - йдеться в повідомленні.