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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Одеса, Понеділок 20 червня 2022 14:26
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи (t.me/suspilneodesa)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється про два"Прильоти". Над містом стоїть стовп диму.

На даний момент влада міста поки офіційно не підтвердила інформацію про вибухи.

Фото: в Одесі пролунали вибухи (t.me/suspilneodesa)

Нагадаємо, вночі та рано вранці російські війська запускали ракети з окупованого Криму по Одеській області. Однак ЗСУ вдалося збити цілі.

Крім того, 19 червня окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збили системи ППО.

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