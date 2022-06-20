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В Одессе прозвучал взрыв после воздушной тревоги

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Одесса, Понедельник 20 июня 2022 07:47
В Одессе прозвучал взрыв после воздушной тревоги Фото: в Одессе прозвучал взрыв после воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе утром прозвучал взрыв. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей города призвали оставаться в укрытиях.

В Одессе прозвучал взрыв после воздушной тревоги

В то же время пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram, что ночь в городе прошла под звуки сирен, однако без обстрелов.

Напомним, в воскресенье ночью, 19 июня, российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.

Днем ранее ВСУ сбили две российские крылатые ракеты над Одесской областью. Вражеские цели приземлили также ночью.

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