ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 20 червня 2022 07:47
В Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одесі вранці пролунав вибух. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

В Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги

Водночас прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив в Telegram, що ніч у місті пройшла під звуки сирен, проте без обстрілів.

Нагадаємо, у неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

Днем раніше ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Ворожі цілі приземлили також вночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу