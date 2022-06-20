В Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги
Фото: в Одесі пролунав вибух після повітряної тривоги (Getty Images)
В Одесі вранці пролунав вибух. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів міста закликали залишатися в укриттях.
Водночас прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив в Telegram, що ніч у місті пройшла під звуки сирен, проте без обстрілів.
Нагадаємо, у неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.
Днем раніше ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Ворожі цілі приземлили також вночі.