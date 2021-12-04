В Одессе пройдет церемония включения в состав ВМС Украины двух новых катеров "Айленд"

Два новых патрульных катера типа "Айленд" - "Сумы" и "Фастов" - включат в состав Военно-морских сил Украины. Церемония пройдет 6 декабря в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".
По его данным, катера "Сумы" и "Фастов" пришвартовались к 18-у причалу Морвокзала Одессы. Источники издания сообщили, что их будут принимать в состав ВМС Украины вечером 6 декабря.
В пресс-службе ВМС сообщили, что 6 декабря в Одессе пройдут мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине создания Вооруженных сил Украины.
"6 декабря с 10:00 до 16:00 на территории причалов Морского вокзала города Одессы состоится выставка катеров, образцов военной техники и вооружения украинских ВМС и других видов ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители и гости Одессы смогут увидеть водолазное снаряжение, автомобильную технику, артиллерийское вооружение, системы реактивного залпового огня и противокорабельный комплекс "Нептун". Кроме того, катера ВМС будут открыты для посещения.
Напомним, два новых патрульных катера типа "Айленд" прибыли в Украину из США 23 ноября. Они получили названия "Сумы" и "Фастов".