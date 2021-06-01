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В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе сегодня утром исчез первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Сейчас местонахождение пограничника неизвестно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Как рассказали в ГПСУ, Чертков вышел сегодня из дома в 6:30 утра, но до конца дня до работы не дошел.

"После этого начались его поиски. Были уведомлены все взаимодействующие правоохранительные органы, в частности прокуратура, СБУ, Нацполиция. Они также проводят мероприятия по поиску с нашими подразделениями. На данный момент информация о его местонахождении еще не установлена", - сказал Демченко.

Кроме того, одесское местное СМИ "Думская" сообщило, что информацию о местонахождении офицера пограничной службы можно сообщить по телефонам: 102 или 0679765934 и 0675181647.

Напомним, в начале мая в Одесской области во время несения службы погиб пограничник. Военнослужащий погиб в результате переворачивания лодки.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области пограничник погиб от выстрела из огнестрельного оружия.

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