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В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.

"Після цього почалися його пошуки. Було повідомлено всі взаємодіючі правоохоронні органи, зокрема прокуратура, СБУ, Нацполіція. Вони також проводять заходи по пошуку з нашими підрозділами. На даний момент інформації про його місцеперебування ще не встановлено", - сказав Демченко.

Крім того, одеське місцеве ЗМІ "Думская" повідомило, що інформацію про місцезнаходження офіцера прикордонної служби можна повідомити за телефонами: 102 або 0679765934 і 0675181647.

Нагадаємо, на початку травня в Одеській області під час несення служби загинув прикордонник. Військовослужбовець загинув в результаті перевертання човна.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області прикордонник загинув від пострілу з вогнепальної зброї.

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