В Одессе произошла стрельба, есть пострадавший

Стрельба в Одессе на Фонтанской дороге произошла в ходе конфликта между двумя мужчинами

В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, стрельба произошла вчера, 16 июля, в 21:20 в ходе ссоры между мужчинами 71 и 47 лет. Сообщается, что старший мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического оружия.

Сообщается, что конфликт возник между работодателем и его экс-работником. Отмечается, что мужчина отказался от услуг работника, а работник предъявил претензию работодателю о задолженности. В частности, в ходе ссоры младший мужчина распылил газ в лицо экс-работодателю, который, в свою очередь, несколько раз выстрелил в своего оппонента.

В настоящее время оружие изъято, пострадавший госпитализирован. По указанному факту открыто дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 17 июля произошла стрельба возле Ботанического сада.