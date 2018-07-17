В Одесі сталася стрілянина, є постраждалий

Стрілянина в Одесі на Фонтанській дорозі сталася в ході конфлікту між двома чоловіками

В Одесі на Фонтанській дорозі сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав один чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, стрілянина сталася вчора, 16 липня, о 21:20 в ході сварки між чоловіками 71 та 47 років. Повідомляється, що старший чоловік кілька разів вистрелив у бік опонента із травматичної зброї.

Повідомляється, що конфлікт виник між роботодавцем та його екс-працівником. Зазначається, що чоловік відмовився від послуг працівника. а працівник пред’явив претензію роботодавцю про заборгованість. Зокрема, у ході сварки молодший чоловік розпилив газ в обличчя екс-роботодавцю, який, в свою чергу, кілька разів вистрелив у свого опонента.

Наразі зброю вилучено, потерпілого госпіталізовано. За вказаним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч на 17 липня сталася стрілянина біля Ботанічного саду.