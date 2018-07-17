У Києві вночі сталася стрілянина біля Ботсаду

За інформацією поліції, постраждалих немає

У Києві біля Ботанічного саду в ніч на 17 липня сталася стрілянина. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції.

Як повідомляється в поліції, стрілянина сталася ввечері у Києві.

"Зараз розглядається правова кваліфікація події. Зараз, за моєю інформацією, постраждалих немає", - повідомили в прес-службі поліції.

Разом з тим, за інформацією ЗМІ, близько 23:50 компанія людей під'їхала на джипі, щоб зробити покупки в магазині, що знаходиться поруч зі входом в Ботанічний сад. Відвідувачів обурило, що не працював термінал. Через це почався скандал з продавчинею..

Згідно з даними видання, в результаті конфлікту постраждали чотири людини.

Нагадаємо, раніше в Київській області в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. В результаті події постраждала одна людина.