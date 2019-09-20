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В Одессе произошла стрельба

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 13:17
В Одессе произошла стрельба
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители задержали стрелка

В Одессе произошла стрельба, правоохранители задержали стрелка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что увидев возле своего дома автомобиль с тремя мужчинами, которые ждали его соседку, нетрезвый мужчина возмутился, вынес из дома ружье и начал стрелять в воздух.

Сообщается, что полиция задержала 43-летнего мужчину. Оружие и патроны у него изъяли.

"А по данному факту начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: стрельба в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. Спасатели тушили пожар на территории частного жилого дома в Голосеевском районе. Впоследствии, в их сторону было произведено в п'пять выстрелов из револьверу системы "Наган", переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице угрожал прохожим пистолетом.

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