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В Одесі сталась стрілянина

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 13:17
В Одесі сталась стрілянина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали стрілка

В Одесі сталась стрілянина, правоохоронці затримали стрілка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що побачивши біля свого будинку автомобіль з трьома чоловіками, які чекали на його сусідку, нетверезий чоловік обурився, виніс з будинку карабін і почав стріляти в повітря.

Повідомляється, що поліція затримала 43-річного чоловіка. Зброю та патрони у нього вилучили.

"А за вказаним фактом розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: стрілянина в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. Рятувальники гасили пожежу на території приватного житлового будинку у Голосіївському районі. Згодом, в їх сторону було здійснено п'ять пострілів з револьверу системи "Наган", переобладнаному для відстрілу гумових куль.

Раніше повідомлялося, що у Львові чоловік у стані алкогольного сп'яніння на вулиці погрожував перехожим пістолетом.

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